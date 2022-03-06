Çetiner Çetin sitem etti, Şahan cevabı yapıştırdı: ‘Esas sen bizi güldürdün…’

Habertürk TV’nin dış politika ve güvenlik politikaları yayın koordinatörü Çetiner Çetin, Ukrayna’dan canlı yayınında konuştuğu ‘İngilizce’yle gündem olmuştu. Kanala bağlanıp canlı yayınla ülkedeki gelişmeleri aktaran Çetin, Ukraynalı bir gence ‘what‘ kelimesiyle başlayan İngilizce bir soru yöneltti. Ancak genç manasız bir cümle olan soruyu anlamayınca “Efendim” dedi.

Çetin yeniden bir anlam taşımayan cümlesini tekrar edince genç ne diyeceğini bilemedi. Çetin bu kez 'İngilizcesi iyi olmayan gencin' kendisini anlamadığını savundu.

Çetiner Çetin’in o anları komedyen Şahan Gökbakar’ın diline düştü. Son dönemde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken komedyen Şahan Gökbakar, Çetin'in Ukraynalı vatandaşla yaptığı röportajı tiye aldı. O anlar sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.

‘Esas sen bizi güldürdün...'

Paylaşım üzerine Çetiner Çetin, Şahan Gökbakar'ı etiketlediği tweetinde "Yes, I wanna bamba, Shahaan.. Şahan Gökbakar‘ın videosu izlenme rekorları kırıyor. Komedyenlerin işi hiciv ve işlerini özgürce yapabilmeleri hoşgörülü bir toplumun olmazsa olmazı. Sağolsun bombaların altında haber yapan bizleri dahi güldürdü" dedi.

Gökbakar ise verdiği cevapta, "Abi rica ederim. Esas, sen bizi güldürdün. Ben bişey yapmadım, sadece senin canlı yayında söylediklerinin aynısını söyledim, skeç oldu... Karşıdakini suçlamadan bol bol pratik Dikkat edin kendinize" ifadelerini kullandı.