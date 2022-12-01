Canlı yayında açıkladı: EYT ile ilgili son noktaya gelindi

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş EYT ne zaman yasalaşacak sorusuna "Bu konu uzunca bir süredir hükümetin masasında olan bir konudur. Bununla ilgili bütün teknik detayların çalışması Çalışma Bakanlığımız tarafından yapıldı. Sonuna doğru gelindi, son rötuşlar yapılacak ve kamuoyuna sunulacak. Meclis takvimiyle de ilgili bir mesele. Cumhurbaşkanımız kamuoyuna açıklayacaktır. Önemli bir konu olduğunu biliyoruz. Artık son noktaya doğru gelindi" yanıtını verdi.