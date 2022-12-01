EYT'de merak edilenler: İstifa etmek zorunlu mu, işe devam edilebilir mi?

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, "emeklilikte yaşa takılanlar" düzenlemesinin patron boyutunu ele aldı.

Doğan, EYT nedeniyle patronların çalışanı emekliliğe zorlayamayacağını belirterek, "Emeklilik nedeniyle iş sözleşmesini sonlandırma hakkı çalışana ait bir haktır. İşveren, çalışanı zorla emekli edemez. Ancak, istisnai durumlar var. Eğer işveren işyeri kurallarını belirlemiş ve emekliliği gelenlerin işe devam etmemesi gibi bir kuralı da şart koşmuşsa o zaman çalışan emekli edilebilir" dedi.

Doğan, EYT düzenlemesinden yararlanıp emekli olacak çalışanın emeklilik nedeniyle istifa etmek durumunda olduğunu belirterek, kişinin daha sonra aynı işyerinde çalışmaya devam edebileceğini belirtti.

Doğan, "Ancak işveren ile çalışanın ortaklaşa mutabakatı ile olabilir. Çalışan EYT düzenlemesinden yararlanıp emeklilik nedeniyle istifa etmek zorunda olacağından artık işveren ile arasındaki iş sözleşmesi de bitecektir. İşveren, emeklilik sonrası çalışanın işe devamını isterse, iki taraf arasında yeni bir iş sözleşmesi yapılacaktır. Yeni sözleşmesinde eski şartlar geçerli olmayabilir. Bu durum tamamen işverenin inisiyatifindedir" ifadesini kullandı.