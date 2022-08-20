Canlı yayın | Sosyalist Güç Birliği yola çıkıyor

"Ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkıyoruz!" diyen Sosyalist Güç Birliği bugün yapılacak basın toplantısıyla yola çıkıyor.

Saat 14.00'da Ankara'daki TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yapılacak basın toplantısı soL TV'den canlı yayınlanacak.

Açıklamada, "Türkiye'nin aydınlık geleceği için, sömürüye karşı eşitlik, gericiliğe karşı laiklik, emperyalizme karşı bağımsızlık için güçlerimizi birleştiriyoruz. Bizler ilk çağrıcılar olarak tüm sosyalist partileri/örgütleri, emekçi halkımızı ve aydınlarımızı yan yana gelmeye davet ediyoruz" ifadesi yer aldı.

Toplantının çağrıcısı olan isimler şöyle:

Ercan Bölükbaşı- Devrim Hareketi

Gamze Yücesan Özdemir- Akademisyen Yazar

İsmail Hakkı Tombul- Sol Parti

Oğuz Oyan- İktisatçı, Yazar

Ozan Yılmaz- Türkiye Komünist Partisi

Umut Kuruç- Türkiye Komünist Hareketi