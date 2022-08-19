Uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından Sosyalist Güç Birliği yola çıkıyor.
"Ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkıyoruz!" denilen açıklamada, "Türkiye'nin aydınlık geleceği için, sömürüye karşı eşitlik, gericiliğe karşı laiklik, emperyalizme karşı bağımsızlık için güçlerimizi birleştiriyoruz. Bizler ilk çağrıcılar olarak tüm sosyalist partileri/örgütleri, emekçi halkımızı ve aydınlarımızı yan yana gelmeye davet ediyoruz" ifadesi yer aldı.
Yarın saat 14.00'da Ankara'daki TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yapılacak basın toplantısının çağrıcısı olan isimler şöyle:
Ercan Bölükbaşı- Devrim Hareketi
Gamze Yücesan Özdemir -Akademisyen Yazar
İsmail Hakkı Tombul- Sol Parti
Oğuz Oyan- İktisatçı, Yazar
Ozan Yılmaz- Türkiye Komünist Partisi
Umut Kuruç- Türkiye Komünist Hareketi
Sosyalist Güç Birliği Yola Çıkıyor!— Devrim Hareketi (@Devrim_Hareketi) August 19, 2022
Ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkıyoruz!
Basın Toplantısı
Yer: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi Selanik Caddesi - Ankara
Tarih: 20 Ağustos Cumartesi
Saat: 14:00 pic.twitter.com/AODg41LiHV
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📢 Ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkıyoruz!— SOL Parti (@solpartibilgi) August 19, 2022
İşçilerin, köylülerin, gençlerin, kadınların, yurtsever emekçi halkımızın sesini güçlendirmek; toplumsal muhalefeti büyütmek için sosyalist güç birliği yola çıkıyor.✊ #OmuzOmuza pic.twitter.com/e56DHxnY7y
Aydınlık bir Ülke için, eşitlik, laiklik ve bağımsızlık için güçlerimizi birleştiriyoruz.@Devrim_Hareketi @solpartibilgi @tkpninsesi https://t.co/lypHln30Sj pic.twitter.com/geQ8xnAZqO— TKH (@komunisthareket) August 19, 2022
Ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkıyoruz.— TKP (@tkpninsesi) August 19, 2022
Sosyalist Güç Birliği Yola Çıkıyor! pic.twitter.com/Ee2O9h7g7t
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