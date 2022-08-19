Uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından Sosyalist Güç Birliği yola çıkıyor.

"Ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkıyoruz!" denilen açıklamada, "Türkiye'nin aydınlık geleceği için, sömürüye karşı eşitlik, gericiliğe karşı laiklik, emperyalizme karşı bağımsızlık için güçlerimizi birleştiriyoruz. Bizler ilk çağrıcılar olarak tüm sosyalist partileri/örgütleri, emekçi halkımızı ve aydınlarımızı yan yana gelmeye davet ediyoruz" ifadesi yer aldı.

Yarın saat 14.00'da Ankara'daki TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yapılacak basın toplantısının çağrıcısı olan isimler şöyle:

Ercan Bölükbaşı- Devrim Hareketi

Gamze Yücesan Özdemir -Akademisyen Yazar

İsmail Hakkı Tombul- Sol Parti

Oğuz Oyan- İktisatçı, Yazar

Ozan Yılmaz- Türkiye Komünist Partisi

Umut Kuruç- Türkiye Komünist Hareketi

Sosyalist Güç Birliği Yola Çıkıyor!



Ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkıyoruz!



Basın Toplantısı

Yer: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi Selanik Caddesi - Ankara

Tarih: 20 Ağustos Cumartesi

Saat: 14:00 pic.twitter.com/AODg41LiHV — Devrim Hareketi (@Devrim_Hareketi) August 19, 2022



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📢 Ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkıyoruz!



İşçilerin, köylülerin, gençlerin, kadınların, yurtsever emekçi halkımızın sesini güçlendirmek; toplumsal muhalefeti büyütmek için sosyalist güç birliği yola çıkıyor.✊ #OmuzOmuza pic.twitter.com/e56DHxnY7y — SOL Parti (@solpartibilgi) August 19, 2022