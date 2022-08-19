Sosyalist Güç Birliği yola çıkıyor

'Ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkıyoruz' diyen Sosyalist Güç Birliği, yarın yapılacak basın toplantısıyla yola çıkacak.

Haber Merkezi

Uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından Sosyalist Güç Birliği yola çıkıyor.

"Ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkıyoruz!" denilen açıklamada, "Türkiye'nin aydınlık geleceği için, sömürüye karşı eşitlik, gericiliğe karşı laiklik, emperyalizme karşı bağımsızlık için güçlerimizi birleştiriyoruz. Bizler ilk çağrıcılar olarak tüm sosyalist partileri/örgütleri, emekçi halkımızı ve aydınlarımızı yan yana gelmeye davet ediyoruz" ifadesi yer aldı.

Yarın saat 14.00'da Ankara'daki TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yapılacak basın toplantısının çağrıcısı olan isimler şöyle:

Ercan Bölükbaşı- Devrim Hareketi
Gamze Yücesan Özdemir -Akademisyen Yazar
İsmail Hakkı Tombul- Sol Parti
Oğuz Oyan- İktisatçı, Yazar
Ozan Yılmaz- Türkiye Komünist Partisi
Umut Kuruç- Türkiye Komünist Hareketi

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