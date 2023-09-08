Canlı hayvan taşıyan gemiler nedeniyle halk denize maskeyle girdi

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi’nde gübre kokusu kabusu yaşanıyor. 2021’de özelleştirilen Ceyport Taşucu Limanı’na yanaşan ithal canlı hayvan yüklü gemilerden yayılan ağır gübre kokusundan rahatsız olan vatandaşlar denize girerken çareyi maske takmakta buldu.

'Bölge dev bir ahıra döndü'

Taşucu’nda yaşayan çevre aktivisti Musa Türkmen, maske takarak denize giren vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak Ceyport Taşucu Limanı’nın yarattığı çevre sorunlarına dikkat çekti.

Faaliyet hacmi artırılarak sınırları genişletilen limanın yaratılan olumlu beklentilerin aksine bölgeyi hiç de olumlu etkilemediğini savunan Türkmen, “Öyle ki, proje kapsamında planlanan kapasite artışı henüz sağlanmadan, neredeyse iki günde bir binlerce büyükbaş canlı hayvanı taşıyan gemilerin birbiri ardına limanı kullanması nedeniyle yayılan ağır kirletici koku, bölgeyi adeta kilometrelerce genişliğinde dev bir ahıra çeviriyor. Vatandaşlar ağır kokudan korunabilmek amacıyla maske kullanımına yöneliyorlar” dedi.

‘Günlerce limanda bekletiliyor’

5 Eylül 2023 günü limana giriş yapan ZEIN I adlı canlı hayvan gemisinin bekletildiği sırada maskeleriyle denize giren vatandaşların görüntülerini paylaşan Türkmen, bazı gemilerin 22 bin canlı hayvan taşıma kapasitesine sahip olduğuna değinerek, “Hayvanların ülkeye giriş yaptığı Ceyport Taşucu Limanı, uluslararası sözleşmeler ile tescilli Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi etki alanı içerisinde yer alıyor. Taşıma aşaması süresince hayvanlar liman alanında günlerce bekletiliyor. Binlerce canlı hayvanın limanda günlerce bekletilmesiyle ağır koku limandan tüm bölgeye yayılıyor” ifadelerini kullandı.

‘İthal hayvanlarla gelen sinek ve böcekler de risk taşıyor'

İthal hayvanlarla birlikte çeşitli sinek ve böcek türlerinin de bölgeye taşındığına işaret eden Musa Türkmen, bunun bölgenin ekosistemi ve canlı türleri açısından risk taşıdığını savundu.

2021’de özelleştirilen Taşucu Limanı’nın faaliyet hacminin ve fiziki sınırlarının artırılması amacıyla hazırlanan ‘Ceyport Taşucu Limanı ve Geri Sahası Projesi’ne yaşanan olumsuzluklar yüzünden yöre halkının karşı çıktığına da değinen Türkmen, “Limanın şu haliyle yaşam alanları üzerinde oluşturduğu olumsuzluklar ortadayken, projenin faaliyete geçmesiyle daha da artabilecek olması bölge halkını endişelendiriyor” görüşünü dile getirdi.