Çankırı'da altyapı çalışmaları sırasında toprak kayması: İki işçi yaralandı

Çankırı'da altyapı çalışmaları sırasında kayan toprağın altında kalan iki işçi yaralandı.

Abdülhalik Renda Mahallesi Refik Saydam Caddesi'nde altyapı ve yağmur suyu borusu döşeme çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Çalışmakta olan M.Ş.Y. ve A.Ş. isimli işçiler kayan toprağın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince topraktan çıkarılan işçiler ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)