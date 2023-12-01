Çankaya’da aday adaylığı: Candan ve Eminağaoğlu başvurdu

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan yaklaşık 8 yıldır sürdürdüğü görevinden Cumhuriyet Halk Partisi’nden Çankaya Belediye Başkanı olmak için istifa etti.

Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP Çankaya İlçe Başkanlığı'na başvurarak Çankaya Belediye Başkan adaylığı için başvuru yaptı.

'İlk kadın ve ilk mimar belediye başkanı olmak için ayrılıyorum'

Candan, yönetim kuruluna sunduğu istifa mektubunda, “Bugüne kadar bana verilen görevlerden, sorumluluklardan kaçmadım, kaçmam da. Yerel yönetimlerde sorumluluk alma iddiasını ortaya koymam gerektiğine dair pek çok yerden, meslektaşlarımdan, halktan gelen taleplerle bu yerel yönetim seçimlerinde gösterilen teveccüh bana verilen yeni bir görevdi. Bu görev meslek ortamımız adına, 1970’li yıllarda Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanlığı’nın ardından toplumcu belediyeciliğin Ankara’da ki temsilcisi olan Vedat Dalokay’dan sonra yeni bir deneyim olma potansiyelini içeriyor. Bunu denemekten uzak durmak olmazdı. Bu nedenle onurla taşıdığım Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanlığı’ndan, Cumhuriyet’in 100.yılında Cumhuriyet’in kalesi Çankaya’ya, Çankaya Belediyesi’ne, ilk kadın ve ilk mimar belediye başkanı olmak için ayrılıyorum” dedi.

'Planlı, dirençli bir kent anlayışından vazgeçmeyeceğiz'

Eminağaoğlu, halka hizmeti esas aldıklarını ve vesayetçi AKP iktidarında bile bu anlayıştan vazgeçmeyeceklerini belirtti. Uzun yıllardır yaşadığı Çankaya ilçesinde demokratik kitle örgütleriyle uyum içinde hareket ederek halkçı, kamucu belediyecilik anlayışıyla hizmet sunacaklarını ifade etti.

Eminağaoğlu şunları söyledi:

“Tüm bunlar rantçı değil, halkçı, kamucu belediyeciliğin varlığı ile olanaklıdır ki, insan odaklı, canlı odaklı, halk odaklı, hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket edeceğiz. Büyükşehir belediyesi içinde yer almak nedeniyle, büyükşehir belediyemiz ve bu kapsamdaki tüm ilçelerimizle koordineli olarak çalışarak, daha etkin hizmet sunacağız. Parti örgütlerimizle uyum içinde çalışacağız. Halkımızın sorunlarına, istek ve beklentilerine uzak kalmayacak, bu nedenle siyasi partilerden, demokratik kitle örgütlerinden, tüm ilgili grupların içinde yer alacağı konseyler ve birimler yoluyla katılımcı belediyecilik anlayışı içinde hareket edeceğiz. Planlı, dirençli bir kent anlayışından vazgeçmeyeceğiz.”