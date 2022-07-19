Çankaya Belediyesi'nde yemek fiyatlarına yapılan zamlara işçiler tepki gösterdi

Ankara'da Çankaya Belediyesi tarafından yemek fiyatlarına yapılan zamlara işçiler tepki gösterdi.

İşçiler, zamlara karşı yemekhanede protesto düzenledi.

Belediye'nin yemek fiyatlarına yüzde 100 zam yapmasıyla birlikte aylık yemek ücreti 230 liradan 460 liraya yükseldi.

Bu, belediyenin yemek fiyatlarında bu yıl yaptığı ikinci zam oldu. Yemek fiyatlarına zammın ilki ocak ayında yapılmıştı.

Çankaya Belediyesi Emekçileri, protesto öncesi yaptıkları çağrıda, şöyle demişti:

"Bilindiği üzere AKP iktidarının yanlış politikaları yüzünden, bütün emekçiler olarak çok derin bir ekonomik kriz yaşıyoruz ve her geçen gün biraz daha yoksullaşıyoruz. Bu süreçte maalesef bizleri temsil etmekle yükümlü olan işçi sendikamız da emekçileri layıkıyla temsil etmek konusunda ciddi bir acziyet içine düşmüştür. Gelinen noktada Belediye yönetimimizin de bizleri kriz karşısında yalnız bıraktığını gözlemliyoruz. Bu gözlemlerimizi haklı çıkaracak nitelikte alınan son bir kararla, yemek ücretlerine %100’lük oranda zam yapılmıştır. İşçilerin aylık 230.TL alabildikleri yemekhane kartları, 460.TL’ye çıkarılmıştır. Yine aynı şekilde memur arkadaşlarımızın yemek ücretlerine de derece ve kademeleri dikkate alınarak farklı oranlarda zamlar yapılmıştır. Kendi mutfağındaki yangını görerek yemek ücretlerini iki katına çıkaran Belediye yönetimimiz, bizim mutfağımızdaki ve bütçemizdeki yangını görmezden gelmiştir."