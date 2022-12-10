Candan Yüceer: TBMM’ye ‘Çocuk, tecavüzcüsüyle evlenebilir’ diyen önergeyi getiren sizler değil misiniz?

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin, “Kimse çıkıp ‘Münferit’ demesin, kimse çıkıp ‘Bir kere rastlanmış olması bir vakfı karalamak için gerekçe olamaz’ demesin" dedi.

Yüceer, AKP iktidarını, "'Geleneğimizde var’ diyerek çocuk evliliklerini savunmaya çalışan sizler değil misiniz? ‘Tecavüze uğrayan doğursun, gerekirse devlet bakar. Ölecekse ana ölsün, çocuk niye ölsün?’ diyen siz değil misiniz? Küçüğün rızası gerekçesiyle TBMM’ye ‘Çocuk, tecavüzcüsüyle evlenebilir’ diyen önergeyi getiren sizler değil misiniz?" sözleriyle eleştirdi.

TBMM Genel Kurulu’nda, bugün İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor.

'Kimse çıkıp ‘münferit’ demesin'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesi üzerinde söz alan CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer şöyle konuştu:

"El kadar çocuk, el kadar çocuk 6 yaşından itibaren evlilik adı altında tüm ailesinin, çevresinin gözü önünde tecavüze uğruyorsa yıllarca, on yıl önce gittiği doktor istismarı fark edip itiraz ediyor, bu itiraz örtbas ediliyorsa ve birileri çocuğu korumak yerine ‘Aman vakfımız, hoca efendimiz zarar görmesin’ refleksiyle hareket ediyorsa, örtbas ediyorsa kusura bakmayın, elbette konuşacağız sayın Bakan, biz konuşacağız çünkü çocuk susar ama bizler konuşmak zorundayız. Bunun için siyasetçi olmaya da gerek yok, bunun için insan olmak yeterli bir şey; biz bu sorumluluğu taşıyoruz.

El kadar savunmasız, korunmasız bir çocuk incitilmiş. Kimse çıkıp ‘münferit’ demesin, kimse çıkıp ‘Bir kere rastlanmış olması bir vakfı karalamak için gerekçe olamaz’ demesin. O konuşmasın, bu konuşmasın, kimse ‘Kendi bakış açılarıyla değerlendiriyorlar’ demesin. Allah aşkına, böylesi bir vahşetin bakış açısı mı olur? Sendeni bendeni mi olur? Ocusu, bucusu, şucusu mu olur?" (ANKA)