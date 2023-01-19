Canan Kaftancıoğlu'ndan 'CHP İstanbul’da deprem' haberine yanıt

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun il yönetiminde “Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı” görevini yürüten İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kuzeni Ufuk İnan’ı örgüt sorumluluğundan alıp pasif göreve çektiği öne sürüldü.

Kaftancıoğlu'nun ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen Gökmen Güneş ve Eser Şenay’ı da kızağa çektiği iddia edildi.

Odatv’nin gündeme getirdiği bu iddialara Kaftancıoğlu'ndan yanıt geldi. "OdaTv hangi operasyonun parçası bilmem ancak partimize dair bildiğim bir şey var ki o da CHP il yöneticileri kişilere değil fikirlere yakın olurlar. Fikirlerinin temelini de partili kimlikleri oluşturur" diyen Kaftancıoğlu, "Bu vesileyle ismi geçen ve haksızlık ettikleri il yöneticilerimizden özür dileme erdemini gösterirler umarım.. Pasif görev: il Başk.Vek.(2.kişi) ve yerel yön. bu arada. Bu arada böyle bir yazıyı Hürrem imzasıyla beklerdim:)" ifadesini kullandı.