Canan Kaftancıoğlu İstanbul'un ilk sonuçlarını açıkladı

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun 19.17 itibariyle paylaştığı verilere göre, İstanbul'da Kılıçdaroğlu yüzde 51,33 oy oranıyla önde

Haber Merkezi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'da saat 19,17 itibariyle sandıkların yüzde 15'inin sisteme girdiğini açıkladı.

Kaftancıoğlu'nun paylaştığı veriye göre, İstanbul'da şu ana kadar sisteme girilen sandık sonuçları şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: yüzde 51,33
R. Tayyip Erdoğan: yüzde 43,94
Sinan Oğan: yüzde 4,45
Muharrem İnce: yüzde 0,28