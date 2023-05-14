Canan Kaftancıoğlu İstanbul'un ilk sonuçlarını açıkladı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'da saat 19,17 itibariyle sandıkların yüzde 15'inin sisteme girdiğini açıkladı.
Kaftancıoğlu'nun paylaştığı veriye göre, İstanbul'da şu ana kadar sisteme girilen sandık sonuçları şöyle:
Kemal Kılıçdaroğlu: yüzde 51,33
R. Tayyip Erdoğan: yüzde 43,94
Sinan Oğan: yüzde 4,45
Muharrem İnce: yüzde 0,28
İstanbul’da saat: 19.17 itibariyle sandıkların %15 sisteme girdi ve %15 veriye göre:— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) May 14, 2023
Kemal Kılıçdaroğlu: % 51.33
R. Tayyip Erdoğan : % 43.94
Sinan Oğan : % 4.45
Muharrem İnce : % 0.28#SanaSöz 🫶