Canan Kaftancıoğlu hakkında resen soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberlerin incelenmesinde, İstanbul Planlama Ajansı merkezinde 12 Ağustos'ta gerçekleşen toplantıda, Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı konuşma sırasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına yönelik sarf ettiği söz ve beyanların "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında kaldığı iddiası üzerine resen soruşturma başlattı.

Kaftancıoğlu 12 Ağustos'ta İstanbul Planlama Ajansı merkezinde düzenlenen toplantıda partisinin 81 il gençlik kolları başkanlarına hitaben yaptığı konuşmada "Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz" demişti.

Erdoğan'ın avukatlarından suç duyurusu

Öte yandan, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın avukatları, Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'ın avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Kaftancıoğlu'nun 12 Ağustos'taki toplantıda yaptığı konuşmada "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küçük düşürücü, aşağılayıcı ve hukuk düzeni tarafından hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir üslup ile yüz kızartıcı ifadeler kullanmak suretiyle onur, şeref ve haysiyetini zedelediği ve ağır hakaretler ile kişilik haklarını ihlal ettiği" ileri sürüldü. Kaftancıoğlu'nun "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan cezalandırılması istendi.