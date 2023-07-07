Çanakkale'deki orman yangını söndürüldü: 1 dönüm alan zarar gördü

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıkan yangında 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Güreci köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye 4 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 15 arazöz, 2 dozer, 7 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. (AA)