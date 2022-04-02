Çanakkale'deki orman yangını 18 saatte kontrol altına alındı

Çanakkale Bayramiç'in Dağoba ve Toluklar köyleri arasında dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Tarım arazisinde çıkan yangın, kuvvetli lodosun da etkisiyle ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Manisa ve Kırklareli gibi çevre illerden gelen takviye ekipler sevk edildi. Alevlere 50 arazöz ve 15 iş makinesi müdahale etti. Yangın, lodos nedeniyle geniş bir alana yayılırken, Külcüler ve Çırpılar köyü yakınlarına kadar ulaştı.

Yangın saat 09.00 sıralarında kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre 100 hektar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.