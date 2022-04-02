Bilecik'te orman yangını: 30 dekarlık alan kül oldu

Dün öğleden sonra Bilecik'e bağlı Kızıldamlar Köyü ile Kurtköy arasında bulunan Abuşlar mevkiindeki çamlık alanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle büyüyen ve Kızıldamlar Köyüne 1 kilometre yakında bulunan Göktepe mevkiine kadar etkili olan orman yangını gece boyu devam ederken, sabahın ilk ışıkları ile birlikte kontrol altına alındı.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, yangına 43 iş makinesi ve 174 personel ile müdahale edildiğini söylerken, 30 dekarlık alanın zarar gördüğü bilgisini verdi. (ANKA)