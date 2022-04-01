Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesine bağlı Dağoba Köyü’nde henüz bilinmeyen bir sebeple orman yangını çıktı. Bölgeye Çan, Yenice, Bayramiç ve Ayvacık Orman Şefliği itfaiye ekipleri yönlendirilerek karadan müdahale edildi. Yangının rüzgarın etkisi ile büyüdüğü belirtildi.

Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı

Öte yandan İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Çiftlikköy beldesinde bugün öğlen saatlerinde ağaçlık alanda çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle otluk, makilik bölgeye yayılan yangın; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, tamamen kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bölgeye gidip söndürme çalışmalarını takip eden Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, bir yurttaşa ait hayvan damının yandığını bildirdi. Başkan Oran, "Rüzgarın etkisiyle şiddetini arttıran yangında ekiplerimiz canla başla çalışmaya devam ediyor" dedi.

İzmir'de bir yangın daha çıktı

Diğer yandan, İzmir'in Beydağ İlçesi'nden yeni bir orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, müdahale edilen yangının kestane ağaçlarının bulunduğu sarp, kayalık bir arazide olduğunu bildirdi.