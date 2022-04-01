İzmir, Kocaeli ve Bursa'da orman yangını

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde orman yangını çıktı. İzmir'in de Çeşme ilçesinde otluk alanda başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Ayrıca Bursa'da iki ayrı noktada orman yangını çıktı.

İzmir’in Çeşme ilçesinde, otluk alanda yangın çıktı, çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Çeşme ilçesi Ciftlikköy-Altınkum arasındaki otluk alanda çıktı. Yangının başlamasıyla birlikte bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 1 su tankeri, 1 dozer sevk edildi. Yangın nedeniyle, itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Kocaeli'de ormanlık alanda yangın çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesi neticesinde kontrol altına alındı.

Yangın, saat 11.30 sıralarında İzmit ilçesi Bayraktar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, İzmit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye güçlükle ulaşan ekipler, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı.

Bursa’da iki orman yangını

Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Bursa Dağyenice’de orman yangını çıktı. Dağyenice’den sonra Osmangazi ilçesine bağlı Güneybudaklar Mahallesi’nde de orman yangını çıktı.