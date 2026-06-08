Çanakkale'de Küba'yla dayanışma sergisi açıldı: 'Küba'ya güneş topluyoruz'

ABD’nin Küba’ya yönelik 60 yılı aşkın süredir uyguladığı ve son dönemde şiddetini artırdığı ekonomik ablukaya karşı Çanakkale’den Küba’ya bir dayanışma köprüsü kuruldu.

José Martí Küba Dostluk Derneği, Çanakkale Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi ve Çanakkale Nâzım Hikmet Kültür Sanat Topluluğu’nun ortak organizasyonuyla düzenlenen "Küba İçin Dayanışma Sergisi", Cumartesi günü kentin tarihi mekanlarından Yalı Hanı’nda coşkulu ve yoğun bir katılımla kapılarını açtı.

'Küba halkı için güneş toplamaya çıktık'

Çanakkale Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi adına kürsüye çıkan Gülseren Eren, misafirlere hoş geldiniz diyerek Küba'nın insanlığa ilham veren değerlerine dikkat çekti.

Kamusal eğitimi, emeği ve sağlık hizmetlerinde toplum çıkarlarını gözeten yapısıyla Küba'nın tüm dünyaya örnek olduğunu belirten Eren, abluka koşullarına karşı şu ifadeleri kullandı:

Yıllardır abluka ve birçok sorunla mücadele etmek zorunda kalan Küba halkı için bugün güneş toplamaya çıktık. Umarız küçük de olsa sizlere ulaştırmaya çalıştığımız bu desteğin sonucunda biraz olsun yanınızda olabilir, işinizi kolaylaştırabiliriz. Küba’nın cesur ve özverili halkı olarak sizler, bundan çok daha fazlasını hak ediyorsunuz.”

Uzun yıllar sağlık hizmetlerinde görev yapmış bir hemşire olduğunu belirten Gülseren Eren, Küba’nın sağlık alanındaki başarılarıyla her zaman gurur duyduklarını ifade etti. Eren, Küba’daki hastanelerin enerji ihtiyacını karşılayacak bu projede rol almaktan onur duyduklarını belirten coşkulu sözleriyle dayanışmanın önemini vurguladı.

'Abluka bir soykırım politikasıdır'

Etkinlikte Nâzım Hikmet Kültür Sanat Topluluğu adına söz alan Burak Efeyurtlu ise, ABD yönetiminin 4 Haziran Perşembe günü abluka politikasını daha da sıkılaştıran yeni bir yaptırım kararını devreye soktuğunu hatırlattı. Atılan bu adımın, açık bir "Orta Çağ kuşatmasına" ve soykırım politikasına dönüştüğünü belirten Efeyurtlu, Küba halkının bu zorbalığa teslim olmayacağını vurguladı.

1970’li yıllarda Latin Amerikalı devrimcilerin dünyaya armağan ettiği "El pueblo unido, jamás será vencido" (Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez) sloganı eşliğinde konuşmasını sürdüren Burak Efeyurtlu, Küba'nın onurlu direnişinin Çanakkale'den de sonuna kadar destekleneceğini ilan etti.

Açılışta konuşan Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios, kürsüden katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında ablukaya ve dayanışmaya dair şu ifadeleri kullandı:

ABD'nin uyguladığı iktisadi, ticari, finansal ablukanın, kuşatmanın daha da sertleştirilmesinden kaynaklanan bir kritik dönem bu. Tüm bu hukuksuz ve keyfi bir şekilde uygulanan ve dünya kamuoyunun uygulanan politikanın yanlış olduğu ve kaldırılması gerektiğine dair defalarca almış olduğu ortak kararlara rağmen bu abluka politikası uygulanıyor. Nitekim Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tam 33 kez bu abluka uygulamaları bir soykırım suçu olarak dünya kamuoyu tarafından, ABD ve İsrail dışındaki hemen hemen bütün ülkeler tarafından sürekli olarak ifade ediliyor olmasına rağmen bu abluka politikası sürmeye devam etmekle kalmıyor, aynı zamanda günbegün sertleşiyor.”

Ablukanın enerji alanındaki yıkıcı etkilerine ve uluslararası hukuktaki karşılığına değinen Palacios, konuşmasında şu vurguları yaptı:

ABD'nin bu doğrultuda attığı son dönemdeki en önemli adımlardan bir tanesi adayı bir petrol kuşatması altına almak ve böylece ağır bir enerji krizine sürüklemek oldu. Ve bu uygulama uluslararası hukuk açısından baktığınızda bir halka karşı işlenen savaş suçudur ve bir soykırım suçudur. Çünkü bütün bir Küba halkına karşı kolektif bir cezalandırma mekanizması uygulanıyor. Küba'ya petrolün, dizelin ve onun türevlerinin gelişi engellenerek elektrik üretilemiyor ve halk acı çekiyor.”

Büyükelçi Palacios’un İspanyolca yaptığı konuşmanın ardından, José Martí Küba Dostluk Derneği Başkanı Nahide Özkan kürsüden şu sözlerle katılımcılara seslendi:

Kötüler kötülüğünü yapacak, onların fıtratı bu, onlar zaten bunu yapacak. Ama asıl mesuliyet belki de o Nâzım Hikmet’in de söylediği 'büyük insanlıkta'. Bazı şeylerin göre göre geliyor olduğunu bilmek ve fakat parmağını kıpırdatamamak ya da belki sadece yakınmakla yetinmek, korkmak, belki daha çok kendi içimize kapanmak. Dolayısıyla burada büyük insanlığın büyük bir rolü var. Hem geldiğimiz noktada var hem de buradan çıkışta var insanlığın rolü. Çünkü yine aynı tarihe baktığımızda, o çok karanlık dönemlerden nasıl çıkılmış diye baktığımızda cevabı gene halkta görüyoruz. Yani halkın seferberliğinde görüyoruz, ayağa kalkmasında görüyoruz. Birtakım kravatlı siyaset erbabından değil, kendi örgütlenmesiyle, kendi inisiyatifiyle hep o çukurlardan çıktıklarını görüyoruz.”

Umut Germeç ve Çanakkaleli sanatçılardan dayanışmaya sanatsal omuz

Serginin temelini oluşturan en önemli unsurlardan biri de sergilenen eşsiz sanat eserleri oldu. Nâzım Hikmet Kültür Sanat Topluluğu adına konuşan Burak Efeyurtlu, programın iskeletini ve sanatsal altyapısını var eden eserler için ressam Umut Germeç ve yol arkadaşlarına özel olarak teşekkür etti.

Etkinliğin kültürel bacağını taçlandıran en coşkulu anlardan biri ise müzik dinletisi oldu. Alper Bakıner, sergi kapsamında sahne alarak katılımcılara harika bir dinleti sundu. Bakıner, gitarı eşliğinde seslendirdiği ezgilerle Yalı Hanı’ndaki dayanışma ruhunu ve Latin Amerika şarkılarının sıcaklığını Çanakkale’ye taşıdı.

Serginin tüm geliri Küba'daki hastanelere güneş paneli olacak

Ankara Valiliği izni ve yasal protokoller kapsamında yürütülen "Küba’ya Güneş Topluyoruz" kampanyası, ablukanın adada yarattığı enerji krizine somut bir çözüm üretmeyi hedefliyor. Sergiden ve sanat eserlerinin satışından elde edilecek tüm gelirlerle Küba'nın Santa Clara kentinde bulunan üç stratejik merkeze güneş paneli, invertör ve enerji depolaması için batarya temin edilecek.