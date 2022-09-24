Çanakkale'de göçmen teknesi battı: 6 kişi yaşamını yitirdi

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen göçmenleri taşıyan teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.
4'ü çocuk 6 göçmenin cesedine ulaşıldı. Göçmenlerin cesetleri Babakale limanına getirildi. Ambulansların hazır bekletildiği limanda sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kurtarılan göçmenlerin durumlarının iyi olduğu göçmen geri gönderme merkezinde bekletildikleri öğrenildi.
Öte yandan göçmenlerden alınan bilgi doğrultusunda kayıp bir göçmen için arama kurtarma çalışması başlatıldı. (İHA)