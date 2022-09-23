Suriye açıklarında batan göçmen teknesinde ölü sayısı 53'e yükseldi

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, Suriye açıklarında batan göçmen teknesinde en az 53 göçmenin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hamiye Lübnan'dan Avrupa'ya ulaşmak üzere yola çıkan ve Perşembe günü Suriye'nin Tartus açıklarında batan teknede çoğunluğu Lübnanlı ve Suriyeli 100'den fazla kişinin bulunduğunu dile getirdi. Hamiye "Teknenin batmasının ardından 53 kişi öldü, 19 kişi kurtarıldı" dedi. Hamiye'nin açıklaması batan teknede bulunan onlarca kişinin halen kayıp olduğuna işaret ediyor.

AFP'ye konuşan Hamiye kurtarılanlardan 5'inin Lübnanlı olduğunu söyledi ve Suriye Ulaştırma Bakanı ile cesetlerin Suriye'den alınması için bir mekanizma üzerine konuştuklarını belirtti.

Göçmen teknesi Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus limanı yakınlarından denize açıldıktan sonra yaklaşık 50 km kuzeydeki Suriye'nin Tartus limanı açıklarında batmıştı.