Çanakkale'de feribot saatlerine köprü ayarı: Herkes köprüyü kullansın diye

GESTAŞ tarafından bugün yapılan duyuruyla Çanakkale Boğaz hattını oluşturan Eceabat-Çanakkale, Kilitbahir-Çanakkale ve Lapseki-Gelibolu feribotlarının sefer sayılarının büyük oranda azaltıldığı açıklandı.

Dün açılan 1915 Çanakkale Köprüsü yüksek ücretiyle vatandaşların tepkisini çekerken, açılışın hemen ardından arabalı feribot seferlerinin yarısından fazlası kaldırıldı.

200 TL'lik köprü geçiş ücretine karşılık Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından işletilen GESTAŞ feribotları ile Kilitbahir, Eceabat ve Gelibolu'ya 97-107 TL arasında değişen fiyatlarla arabalı geçiş yapılabilirken yeni düzenlemeyle birlikte gece ve sabah saatlerinde şehir merkezinden boğazın karşı yakasına geçmek isteyen yurttaşlar 35 kilometre uzaklıktaki 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanmak zorunda kalacak.