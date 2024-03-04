Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Çanakkale Yenice'de saat 21.38'de bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 4,9 büyüklüğündeki deprem 10,44 km derinlikte gerçekleşti.

Sarsıntı İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, AFAD başta olmak üzere ekiplerin taramalarının sürdüğünü söyledi.

Aktaş, "Yapılan taramalara göre şu an için ilimizde herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Depremden etkilenen hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum" dedi.