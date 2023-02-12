AFAD, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Çanakkale'de 3,7 büyüklüğünde deprem
AFAD, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Can Kuyumcuoğlu
Haber Merkezi
Dış Haberler
Çanakkale'de 3,7 büyüklüğünde deprem
AFAD, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Haber Merkezi
AFAD, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.