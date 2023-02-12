Çanakkale'de 3,7 büyüklüğünde deprem

AFAD, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi

AFAD, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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