'Çanakkale Köprüsü ücretsizken bile günlük 45 bin garantiyi dolduramamış'

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, “Bakan Karaismailoğlu’nun Bakanlığı açıklama yolladı. Açıklamaya göre; ‘Açılışının ilk haftasında Çanakkale Köprüsü’nden günlük ücretsiz araç geçiş sayısı hafta içi 20 bine ve hafta sonu 40 bine yaklaştı.’ ” ifadelerini kullanarak “Çanakkale Köprüsü ücretsizken, yani bedava olduğunda bile günlük 45 bin garantiyi doldurmamış” dedi.
Kahveci yazısında, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun köprüden 6 bin araç geçmesini açıklamasına ilişkin ise şu hesabı paylaştı: