Çanakkale Köprüsü için suç duyurusu: 306 milyon 819 bin avro kamu zararı

CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 'Yap-İşlet-Devret' modeliyle yapılan Çanakkale Köprüsü yapımında kamu zararının 306 milyon 819 bin 90 avro olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Yavuzyılmaz; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ve Merkez Teşkilatlarında görevli ilgili kişiler hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'edinim ifasına fesat karıştırma' suçlarını işledikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Konuya dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti tarzı yap-işlet-devret hilesi. Çanakkale Köprüsü işinin yapım süresinin, şirkete ek işletme süresi verilecek şekilde mevzuata aykırı başlatıldığını yapıldığını tespit ettik. Kamu zararı: 306.819.090 Euro! Suç duyurusunda bulundum!"

Yavuzyılmaz'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde ise şu ifadelere yer verildi:

“Çanakkale Köprüsü yapım işi, yapım süreci başlangıcının mevzuata aykırı olarak, şirket lehine ek işletme süresi verilmesini temin edecek şekilde düzenlenmesi ve uygulama sözleşmesinin yürürlüğe girmesinin görevli şirket kusuru nedeniyle gecikmesine rağmen sözleşmede öngörülen yaptırımların uygulanmaması neticesinde oluşturulan toplam 306.819.090 Euro tutarındaki kamu zararı.”