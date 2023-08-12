Can Yücel mezarı başında anıldı

Usta şair Can Yücel, aramızdan ayrılışının 24'üncü yılında Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan mezarı başında anıldı.

Datça Kültür Sanat Dayanışması tarafından düzenlenen anmaya, şairin sevenlerinin yanı sıra birçok yerel sanatçı da katıldı.

Anmanın açılış konuşmasında Ressam Mehmet Ali Çiftçioğlu, Yücel’in Marksist kişiliğine dikkat çekerken, devamında söz alan Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar da Yücel’in Datça’ya katkılarının önemini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, Yücel'in Mare Nostrum, İşçi Marşı, Yaşasın Cazın Getirdiği Devrim, Ay Işığı Son Atı gibi şiirleri anmaya katılanlar tarafından okundu.