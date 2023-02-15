Can kaybı 'Büyük Erzincan Depremi'ni geçti

6 Şubat Pazartesi sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde, saat 13.24'te de Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün akşam yaptığı açıklamada depremde can kaybını 35 bin 418, yaralı sayısını ise 105 bin 505 olarak duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki can kaybı Cumhuriyet tarihinin o güne kadarki en çok ölüme neden olan depremi olan 1939 Büyük Erzincan Depremi'ndeki can kaybını geçti.

27 Aralık 1939'da merkez üssü Erzincan olan 7,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde resmi rakamlara göre 32 bin 969 kişi yaşamını yitirmiş, 100 binden fazla kişi yaralanmıştı.