Can Dündar: Türkiye dünyanın her yerinde benim gibi sürgündeki muhaliflerin peşine nasıl düşüyor?

MİT TIR'ları davasında 'devletin gizli bilgilerini açıklamak' suçundan beş yıl 10 ay hapis cezası alan ve sonrasında Almanya'ya giden gazeteci Can Dündar, ABD menşeili Washington Post gazetesinde "Türkiye dünyanın her yerinde benim gibi sürgündeki muhaliflerin peşine nasıl düşüyor?" başlıklı bir makale yayımladı.

2021 yılının sonunda İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde kendisini, "aranan teröristler" listesinde gördüğünü belirten Can Dündar, Türkiye'nin yakalanmasını sağlayacak bilgi için 500 bin lira para ödülü de koyduğunu aktardı. Dündar, bu durumu "western" filmlerinde başına ödül konulmuş haydutları tasvir eden "Aranıyor" posterlerine benzetti.

Erdoğan'ın açıklamalarında, kendisini "2016'daki darbe girişimini planlamakla suçlanan Fethullah Gülen'le bağlantılı" olarak lanse ettiğini ifade eden Dündar, "Gülen'i hiç görmedim" dedi.

Cumhuriyet gazetesinin genel yayın yönetmeniyken, MİT TIR'ları olayı sebebiyle Erdoğan tarafından hedef gösterildiğini ifade eden Can Dündar, sonrasında tutuklandığını ve AYM'nin kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını hatırlattı.

"Dünyanın her yerinde sürgündeki Türk rejimi muhaliflerinin başına gelen budur" diyerek, Erdoğan'ın ya muhalifleri Türkiye'ye geri getirmeye çalıştığını ya da yaşadıkları yerde cezalandırılmaları için çalıştığını belirten Dündar, Freedom House'un raporuna referans verdi. Raporda, "Erdoğan rejiminin 2016'dan bu yana ABD, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya'da 31 ülkede muhaliflerinin peşine düştüğünü; 58 farklı kaçırma veya iade vakası olduğunu" aktardı.

Dündar yazısında, Suriye'ye yasadışı silah sevkiyatında MİT'te çalışan eski bir Türk özel kuvvetleri subayı olan Nuri Gökhan Bozkır'ın, ülkücü mafya Sedat Peker'in durumlarını ve NATO üyeliği başvurularının ardından İsveç ve Finlandiya'dan Türkiye'ye teslim edilmesi talep edilen isimleri örnek verdi.

Dündar, "Dünya Erdoğan'ın zorbalık ve şantaja boyun eğdiği sürece, Türkiye'nin 'arananlar' listesinin büyümeye devam edeceğini" dile getirdi.