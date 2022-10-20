Can Atalay için yapılan başvuru kabul edildi: Tutukluluk hali seçime katılmasına engel değildir

Sosyal Hukuk Çalışma Grubu, Gezi Direnişi davasına yönelik yargılamasında 18 yıl hapis cezası alan ve İstanbul'un Silivri ilçesindeki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Avukat Can Atalay'ın İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda oy kullanabilmesi için başvuruda bulundu.
BirGün'de yer alan habere göre, başvuruda tutuklu avukatların oy kullanması için gerekli imkanların sağlanmamasının Anayasa'nın 67. Maddesi'ne aykırı olacağına dikkat çekildi.
Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu'ndan başvuruya ilişkin gelen yanıtta ise 'tutukluluk halinin seçime katılmasına engel olmadığına' kanaat getirildi.
Sosyal Hukuk Çalışma Grubu, kararla birlikte Can Atalay'ın Pazar günü oy kullanmak için Haliç Kongre Merkezine getirilmesine yönelik cezaevi yönetimine başvuracak.