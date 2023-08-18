Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı

Gazeteci Can Ataklı, YouTube kanalında yayınlandığı bir videoda, Sincan Belediyesi'nin 'Bebek Kütüphanesi ve Yenikent Anne-Çocuk Oyun Evi'nde' çocuklara verilen dini eğitim hakkında konuştu.

'AKP'li belediyeden pedagojik cinayet' başlığıyla yayınlanan videoda, belediyeye ait oyun evinde çocuklara verilen dini eğitim verilmesini eleştiren Ataklı, şunları söyledi:

"Bunlar okul öncesi çocukları. Bunları çok iyi niyetliymiş gibi alıyorlar anneler de geliyor, oyun oynuyorlar, şarkı söylüyorlar namaz kılıyorlar, Kur'an öğreniyorlar falan. Özellikle cehalet de çok yaygın olunca toplamak ne güzel. Çocuklar oyun da oynuyor dinlerini de öğreniyor filan. Yanlış...Türkiye'de bunlara karşı çıkılması gerekiyor. Bu çocukları beyinsel ölüme doğru itemezsiniz. Öyle bir numara yapıyorlar ki. Ufacık çocukları alıyorlar kızların başını bağlıyorlar, oğlanların kafasına takkeler öyle bir hava..."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise Ataklı'nın videodaki sözlerinin ardından soruşturma başlattı. Ataklı hakkında, TCK 216/1 maddesi uyarınca 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan resen soruşturma başlatan Başsavcılık, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sosyal medyada yayınlanan paylaşımlar sebebiyle yapılan açık kaynak araştırmalarında; gazeteci-yazar Can Ataklı tarafından 18/08/2023 tarihinde sosyal medyada yayınlanan bir videoda Sincan Belediyesi'nin 'Bebek Kütüphanesi ve Yenikent Anne-Çocuk Oyun Evi'nde' çocuklara yönelik eğitim etkinlikleriyle ilgili sözleriyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik edici paylaşım yapıldığı tespit edilmekle; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 160'ıncı maddesi uyarınca işin gerçeğinin araştırılması amacıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216/1 maddesinde düzenlenen halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan resen soruşturma başlatılmıştır."