Can Ataklı 'Garo Paylan'ı hedef aldı, HDP'den ihracını istedi

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Cuma günü "Ermeni Soykırımı'nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" başlıklı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na vermiş, teklif iade edilmişti.

Bu gelişmenin ardından bir yazı kaleme alan CHP'ye yakınlığıyla bilinen Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, Paylan'ı hedef aldı, "Garo Paylan, sarayın HDP ile gizli pazarlık yaptığının kanıtı sanki!" dedi.

"Garo Paylan’ın bu inanılmaz girişimi HDP konusunda her türlü tahriklere rağmen sakin durmayı başaran muhalefet partilerini çok zora sokacaktır" diyen Ataklı, şu ifadeleri kullandı:

"Başta 6’lı masayı paylaşan partiler olmak üzere Garo Paylan’ın bu akıl almaz girişimini en sert biçimde kınamaması mümkün olabilir mi? Sonuçta saray ve soytarılarının aylardır çabaladığı HDP ile muhalefetin arasının iyiden iyiye açılması operasyonu başarısızlıkla sonuçlanacağı bir sırada Garo Paylan, sarayın imdadına koşmuş ve muhalefeti ağır bir travmaya sokmuştur.

HDP bu girişimin masum bir talep olduğunu kanıtlayamaz.

Muhtemelen “Partimizin görüşünü yansıtmamaktadır” açıklaması yapabilirler.

Bunun da kimseyi ikna edeceğini sanmıyorum.

Belki bir tek çok hızlı biçimde ihracı tepkileri dindirebilir.

Garo Paylan giderek güçlenen demokrasiye de bir hançer sokmuştur ne yazık ki."