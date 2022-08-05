Camiyi yıkıp daha büyüğünü yapmak istiyorlar: Yurttaşlar tepki gösterdi

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan yurttaşlar, Sokullu Mehmet Paşa Camisi’nin yıkılarak yerine daha büyük bir caminin ve kreşin yapılmasına karşı basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nin hukuksuz bir şekilde yıkılmasına karşı çıkan yurttaşlar, söz konusu yıkımın hukuki evrak eksikliğinden dolayı iptal edildiğini ancak caminin yıkımına yönelik hazırlıkların hâlâ devam etmekte olduğunu belirtti.

Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi Muhtarlığı önünde gerçekleştirilen basın açıklamasının ardından yurttaşlar, konuya dair taleplerini belediyeye iletti.

'Caminin kapasitesi yeterli'

Basın açıklamasında konuşan bir mahalleli, caminin güncel kapasitesinin yeterli olduğunu belirterek "özel günler dışında camide iki sıra safın bile oluşturulamadığını" aktardı. Caminin yıkılma tehlikesinin de olmadığını belirten yurttaş, kimi ufak tadilat ihtiyaçları dışında caminin herhangi bir ihtiyacı olmadığını söyledi.

Caminin yıkılıp tekrardan inşa edilmesinin rant amaçlı olduğuna dikkat çeken bir yurttaşsa, “Caminin bulunduğu arsa kıymetli olduğu için rant elde edilmeye çalışılıyor, bu yüzden caminin yıkılıp tekrardan inşa edilmesine Sokullu halkı olarak karşıyız” dedi.

Altına 'kreş açılacağı' iddiası endişe yarattı

Caminin tekrar yapılırken altına "kreş açılacağı" da iddia edildi.

Çankaya Kent Konseyi Dikmen Meclisi adına söz alan meclis üyeleri, mevcut caminin yıkıldıktan sonra yeni yapılacak caminin altında bir kreş yapılma fikrinin mahallelide endişe yarattığını, bu durumun gerici tarikat ve cemaatlerin mahallede örgütlenmesine hizmet edeceğini söyledi. Bu sürecin takipçisi olacaklarını ve oldubitti ile caminin yıkılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Sokullu Mahallesi Muhtarı ve Dikmen Meclisi Başkanı Fatma Taner Ege de, cami cemaatinin talebi üzerine müftülükle iletişime geçtiğini, baz istasyonlarını yıktıkları için mahallenin telefonlarının çekmediğini söyledi. Ege "Ülkede korkunç bir ekonomik kriz var. Herkes bunun farkında. Bu cami devlet kanalıyla mı yapılacak? Yapılsa bile büyük bir gider olacak. Müteahhit beyefendiler diyor ki biz kendimiz yapacağız. Neden yıkılıyor bilemiyorum ama farklı düşünmek istemiyorum mahallem adına çok üzülüyorum" dedi.