Anıta oteli yakmak için gelenlerin de ismi yazılmıştı: 11 yıllık davayı kazandı

2 Temmuz 1992 tarihinde Sivas'ta bulunan Madımak Oteli’nde 33 Alevi aydın ve sanatçının yakılarak katledilmesinin ardından kamulaştırılan Madımak Oteli, 2011 yılında Bilim ve Kültür Merkezi olarak kullanıma açılmıştı.

Merkeze, katliamda yaşamını yitiren kişilerin adının yer aldığı bir anıt yapılmış ancak anıtta oteli yakmak için gelen Ahmet Alan ve Hakan Türkgil'in de isimlerine yer verilmişti. Alan ve Türkgil'in isimlerine anıtta yer verilmesinin ardından olaya tepki gösterilmiş ve Sivas Valiliği “Biz olayda yaşamını yitiren herkes için anı köşesi yaptık” şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Geçtiğimiz aylarda ise yürütülen mücadelenin ardından Alan ve Türkgil'in isimleri anıttan kaldırılmıştı.

Sivas Katliamı'nda yaşamını yitiren Gülsün Karababa’nın abisi ve Madımak Müze Komitesi Üyesi Hüseyin Karababa ise kardeşinin adının söz konusu anıttan kaldırılması istemiyle dava açmıştı. 2011 yılından kardeşinin adının anıttan kaldırılması için dava açan Karababa, 11 yıl süren dava sürecinin ardından davayı kazandı.

Danıştay 8. Dairesinin verdiği karar sonucunda Sivas Katliamı’nda yaşamını yitiren Gülsün Karababa’nın adı Madımak Kültür Merkezi’nde bulunan anıttan kaldırılacak.