Camiye dönüştürülen Ayasofya'da yeni tahribat iddiası

Müze statüsünden camiye dönüştürülen Büyük Ayasofya'da tahribat sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye, Ayasofya'nın tarihi "İmparatorluk Kapısı"nın bazı cemaat üyeleri tarafından "yendiğini" konuşmuştu.

Bu kez ise Ayasofya'nın tarihi su haznesinin kapağı kırıldı. Olayı sosyal medya hesabından duyuran arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, tarihi su haznesinin kapağının kırıldığını ve insanların ayakkabılarını kapağın içine koyduğunu söyledi.

Olayın sosyal medyada duyulmasının üzerine tepkiler yükselirken, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ayasofya ibadete açıldığından bugüne kadar sürekli verilen zararla gündeme geldi. Konuyla ilgili herhangi bir önlem alınıp alınmadığı ise sürekli muallakta kaldı.