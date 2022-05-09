İl Kültür Müdürlüğü'nden 'Ayasofya' açıklaması

Müze statüsünden camiye dönüştürülen Ayasofya'da tarihi "İmparatorluk Kapısı"nın tahribata uğramasının ardından tarihi su haznesinin de kapağını kırıldığı ve insanların ayakkabılarını kapağın içine koyduğuna ilişkin haberler gündeme gelmişti.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, iddiaların kurum ve kuruluşları yıpratma amacı taşıdığı öne sürülerek şu ifadelere yer verildi:

"Haberlerde su haznesi olarak adlandırılan, Osmanlı dönemi mermer küpün bakır kapağının menteşe bağlantı kısmında, geçmiş dönem onarımı mevcuttur. Adı geçen haber ve sosyal medya mecralarında bulunan fotoğraflarda görülen delikli ek parça, orijinal olmayan ve geçmiş dönemlerde eklenmiş bir parçadır.

Bu onarım parçası (bakır) özgün bakır kapağa, lehim kullanılarak uygun olmayan bir biçimde monte edilmiştir. Son incelemelerde bakır onarım parçasının, birleştirilmesinde kullanılan lehimlerinden kırılarak ayrıldığı gözlenmiştir. Eserde herhangi bir orijinal parça kaybı yoktur. Tüm dünyada bilinen ve uygulanan konservasyon metotlarına uygun olarak, esere yeni bir ilave yapılması değil, mevcut halinin korunması prensibi benimsendiğinden mermer küpün bakır kapağında yenileme veya tamamlama yoluna gidilmemiştir."