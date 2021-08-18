'Camilerde toplanan yardımlarla makam aracı alındı' iddiasına ilişkin açıklama

Gaziantep Valiliği, "Camilerden toplanan yardımlarla makam aracının alındığı ve özel makam odasının tefriş edildiği" haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

"Söz konusu iddialar, Diyanet İşleri Başkanlığımızın özelde Gaziantep'te, genelde ise ülkemiz ve dünya çapında yürütmekte olduğu iyilik hareketine karşı itibarsızlaştırma ve olumsuz algı oluşturma girişimidir" denilen açıklamada, "Gerek kurumumuz gerekse Gaziantep kamuoyu karalama girişiminin farkındadır" ifadesi kullanıldı, iddialar yalanlandı.

Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kendine 456 bin TL'ye sıfır kilometre 2021 model makam aracı aldırdığı, bunu camilerden toplanan paralarla yaptığı belirtilmişti.