Camiden çıkanlara ateş açıldı: 6 yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde camiden çıkan yurttaşlara tüfekle ateş açıldı, 6 kişi yaralandı.
Yukarı Örenseki köyünde yaşayan Yalçın Göbel, teravih namazından çıkan köylülerin bulunduğu alana av tüfeğiyle ateş açtı.
Vücuduna saçma isabet eden köy muhtarı Osman Kayılı, oğlu Sinan Kayılı, Raşit Çırak, Seyit Ahmet Yüzügüldük, Fikriye Göbel ve Satı Göbel yaralandı.
Yaralılar, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi ve Bayat Devlet Hastanesine, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. (AA)