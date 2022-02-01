Camide çiğ köfte partisi düzenleyen imamlar canlı yayın yaptılar

Tekirdağ'da cami imamları camide çiğ köfte partisi düzenledi.

Trakya Politik'te yer alan habere göre, Saray ilçesinde görev yapan imamların bir camide çekildiği iddia edilen çiğ köfte partisinin görüntülerini canlı yayınlandı. İddiaya göre İlçe müftülüğü söz konusu videoyu yayından kaldırdı.

Aynı zamanda Diyanet-Sen Saray İlçe Başkanı olan Y.S.Ç.’nin Aralık ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik yapığı paylaşımla gündeme gelmişti:



“Allah senin bin türlü belanı versin haysiyetsiz adam!73 yaşında

Bir şey satacak olsa noter akıl sağlığı yerinde raporu ister!

Ama ülke yönetecekmiş! Edebi ve Ahlakı kalmamış

Ama dinleyen ve inanan çok! Heyhat!”