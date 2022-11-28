Cambridge Üniversitesi Darwin'in 15 binden fazla mektubunu yayınladı

İngiltere'de Cambridge Üniversitesi, evrim teorisini ortaya koyan doğa bilimci, jeolog ve biyolog Charles Darwin'in 15 binden fazla mektubunu çevrimiçi olarak yayınladı.

Söz konusu mektupların 1822-1882 yılları arasında, türleri araştırmak üzere HMS Beagle adlı gemiye bindikten hayatını kaybettiği ana kadar yazıldığı kaydedildi.

Mektuplardan oluşan derlemenin 2023 yılında bir kitap olarak yayınlanacağı aktarıldı. Üniversite tarafından yapılan açıklamada, çevrimiçi koleksiyona geç dahil edilen bazı mektupların kitaba yetişmeyeceği ifade edildi.

Yayınlanan 15 binden fazla mektuptan 400'ünün son 6 yılda bulunduğu bilgisi paylaşıldı.