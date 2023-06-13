Cam silerken 5. kattan düşen eski CHP'li başkan yaşamını yitirdi

Rize'de Çarşı Mahallesi Hacı Eşref Caddesi üzerinde bulunan Ardal Apartmanı'nın 5. katındaki evinin camlarını silerken dengesini kaybederek düşen eski CHP Rize Kadın Kolları Başkanı Nurdan Tavukçu Ardal, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Nurdan Tavukçu Ardal bugün defnedildi.
Ardal’ın cenaze namazının ardından Pehlivan Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedildi.
CHP Rize Kadın Kolları eski başkanı olan Ardal’ın 14 Mayıs'ta 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde partisinden milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi.