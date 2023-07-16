Cam kesme atölyesinde iş cinayeti: 17 yaşındaki stajyer öğrenci yaşamını yitirdi

Isparta'da bir cam atölyesinde stajyer olarak çalışan 17 yaşındaki Emre Günel cam kesme makinesine kolunu kaptırarak yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, cam kesme makinesine kolunu kaptıran stajyer öğrenci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir cam atölyesinde stajyer olarak çalışan Emre Günel (17), cam kesme makinesine sol kolunu kaptırdı.

İhbar üzerine, iş yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Günel, Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Günel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA'nın aktardığına göre işyeri sahibi Hasan Hüseyin D.'nin (54) de çocuğu kurtarmaya çalışırken kolundan yaralandığı öğrenildi.

İşyeri sahibi, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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