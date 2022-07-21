Çalışmaya giden üniversite öğrencisi kayboldu: 15 gündür haber alınamıyor

Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Vedat Altun yaz sezonunda çalışmak üzere 20 Haziran'da Torba Mahallesi'nde arkadaşının çalıştığı otele geldi. Burada bir süre çalışan Altun, 6 Temmuz'da ayrıldığı otele bir daha dönmedi.

Altun'un ailesi Erzurum ve Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulunurken, mobese kamerası görüntülerini incelenerek çalışma başlatıldı.

Ağabeyi bilgisayar mühendisi Fuat Altun, "Kardeşimin kayıp olduğunu duyar duymaz Bodrum'a geldik, gerekli başvurularda bulunduk. Telefonu Torba Limanı'nda bulunmuş" diye konuştu.