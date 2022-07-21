Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulmuştu: Nuriye Mert yaşamını yitirdi

İzmir'in Bayındır ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Park Geçidi Caddesi'nde 27 Haziran'da meydana gelen olaya göre, E.M. (51), yanında getirdiği av tüfeğiyle boşanma aşamasındaki eşi Nuriye Mert'e (38) ateş açtı.

Kadın vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanırken, E.M. olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan yurttaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı kadın ambulansla Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olan Nuriye Mert, daha sonra Torbalı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda araştırma yürüten ekipler, şüpheli E.M.'nin kiralık araçla kaçtığını belirledi. Şüphelinin bulunduğu araç, Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Torbalı-Kemalpaşa yolu üzerinde durduruldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.M., sorgulanmak üzere Bayındır Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Çocuklarının gözü önünde vurup, onlarla beraber kaçmış

Öte yandan E.M.'nin Yalova'dan İzmir'e geldiği, boşanma aşamasındaki eşi Nuriye Mert'i iki çocuğuyla beraber bulundukları otomobilin içerisindeyken av tüfeğiyle vurup ağır yaraladığı öğrenildi. E.M.'nin daha sonra çocukları da alıp kaçtığı öğrenildi.

Nuriye Mert yaşamını yitirdi

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesi Nuriye Mert ise 25 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)