Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan asgari ücrete ilişkin açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılının ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret yaklaşık yüzde 30’luk artışla açlık sınırının altında bırakılarak 5 bin 500 lira olarak belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan da yeni belirlenen asgari ücretle ilgili açıklama yapıldı. Yaklaşık yüzde 30 oranında artış olduğu hatırlatılan asgari ücretin 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı etkileyen ekonomik gelişmelerin sonucu olarak ülkemizde de yaşanan hayat pahalılığının olumsuz etkilerini hafifletmek, işçilerimizin gelir kayıplarını telafi edecek bir iyileştirme yapmak üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmış ve çalışmalarını tamamlamıştır" denildi. "Asgari Ücret Tespit Komisyonu; işçileri, işverenleri ve kamuyu temsilen 5’er üye olmak üzere toplam 15 üyeden oluşmaktadır. Komisyon, en az 10 üyenin katılımı ile toplanmakta ve oylarının çoğunluğu ile karar vermektedir" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları genellikle her yıl Aralık ayında yapılırken, bu yıl ikinci altı ayda uygulanacak asgari ücreti görüşmek için 29 Haziran 2022 Çarşamba günü toplanarak çalışmalarına başladı. Komisyon, ikinci toplantısını 30 Haziran 2022 Perşembe günü gerçekleştirdi, yapılan çalışmalar sonucunda uzlaşı sağlandı.

Yapılan 2 toplantı sonucunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararını bir kez daha oy birliği ile almış bulunmaktadır. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlenmiştir. Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapılmıştır. 2021 yılına göre ise net asgari ücretin kümülatif artış oranı yaklaşık yüzde 95 olmuştur. Asgari ücrette yapılan bu artış, tüm çalışanlar bakımından da vergi istisnası tutarının artışı kadar ek gelir avantajı sağlamaktadır."