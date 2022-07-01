Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan asgari ücrete ilişkin açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılının ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret yaklaşık yüzde 30’luk artışla açlık sınırının altında bırakılarak 5 bin 500 lira olarak belirlendi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan da yeni belirlenen asgari ücretle ilgili açıklama yapıldı. Yaklaşık yüzde 30 oranında artış olduğu hatırlatılan asgari ücretin 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı etkileyen ekonomik gelişmelerin sonucu olarak ülkemizde de yaşanan hayat pahalılığının olumsuz etkilerini hafifletmek, işçilerimizin gelir kayıplarını telafi edecek bir iyileştirme yapmak üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmış ve çalışmalarını tamamlamıştır" denildi. "Asgari Ücret Tespit Komisyonu; işçileri, işverenleri ve kamuyu temsilen 5’er üye olmak üzere toplam 15 üyeden oluşmaktadır. Komisyon, en az 10 üyenin katılımı ile toplanmakta ve oylarının çoğunluğu ile karar vermektedir" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: