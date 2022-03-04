Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan SMA ilaçlarına ilişkin açıklama

SMA hastalığına dair kimi ilaçların SGK tarafından karşılanmamasına dair açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Ödemesi yapılmayan ilaçların ödenmeme gerekçesi bilimsel olarak onaylanmamasıdır" dedi.

Bilgin'in konuya dair açıklaması şöyle:

"Ödemesi yapılmayan ilaçların ödenmeme gerekçesi bilimsel olarak onaylanmamasıdır. Devlet ilacın parasına bakmaz. Özellikle yavruları, kendileri hasta olan vatandaşlarımızın bu konuda daha dikkatli olmalarını, bu tür kampanyalara itibar edilmemesini, kamu otoriteleri tarafından kabul edilmemiş, duygu sömürüsü mahiyetindeki kampanyalara itibar edilmemesi gerektiğini ifade ediyorum"