Resmi Gazete'de yayımlanan SMA tebliği: 'Sadece ödeme kuralları değişti'

8 Şubat tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan SMA Tip-1, Tip-2 ve Tip-3 hastalarının ilaç giderlerinin SGK tarafından karşılanması için aranan kriterlere ilişkin tebliğin ardından, SMA hastalarının tüm ilaç giderlerinin Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağına dair iddialar gündeme gelmişti.

Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri adına soL'a konuşan Eczacı Ahmet Ozan Özgen, konuya dair iddiaların doğru olmadığını belirtti. Özgen, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile birlikte, bahsi geçen tebliğin öncesinden beri SGK tarafından karşılanmakta olan Spinraza isimli ilacın devam kriterinin kaldırıldığını aktardı.

Nusinersen etken maddeli Spinraza isimli ilacın bebeklerde ve çocuklarda hastalığı geriletici etkisi olduğunu belirten Özgen, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde, SGK tarafından karşılanmayan ve belli bir vücut ağırlığı ve yaştan önce kullanıldığında ömür boyu iyileşme görülebilen gen tedavisi Zolgensma'ya dair bir ibarenin yer almadığına dikkat çekti.

"Halihazırda SGK tarafından kimi kriterler doğrultusunda karşılanan Spinraza'nın 'Sağlık Uygulama Tebliğ' yani ödeme kuralları değişti" diyen Özgen, SMA hastalarının ilaç giderlerinin SGK tarafından karşılanacağına dair iddiaların "Siyasi iklimin yumuşamasını bekleyen bir kesimin yanlış yorumlaması" olarak değerlendirdi.