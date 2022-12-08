Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması

2023 yılı bütçe görüşmeleri TBMM'de devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütçesine ilişkin kürsüye gelen Bakan Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin, "Çalışmalar başlamadan kamuoyunun beklentisi nedir diye araştırma yaptırdık. Ortalama kamuoyunun beklentisi çok yüksek çıktı. 8 bin liranın üzerinde çıktı" dedi.
Bilgin'in konuşmasının satırbaşları şöyle:
- Çalışma ilişkilerinde modern toplumda sendikalar en önemli kurumdur. Sendikalar sermaye kendiliğinden güçlüdür mantığı ile kurulur. Emekçilerin ve işçilerin örgütlenmesi sendikalaşması onları işverene kadar korumak içindir. Biz sendikalaşmayı çok önemli görüyoruz.
- Kamu sendikalaşma oranı yüzde 70'lerdedir, oldukça yüksektir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde sendikalaşmaya karşı duruş gelişmiştir. Buna karşı mücadele etmek bütün siyasilerin görevidir. İşletmelerin kamu sorumluluğu da vardır. Servet anlayışı ile bakamayız bunun kamusal bir niteliği vardır. Bu dönüşümü oturup bekleyecek miyiz? Hayır. Sendikal mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz.
- Şunun altını çizmek istiyorum. Sendikalaşan iş yerlerinde örgütlenen işçilere karşı tavırlar var. İşlerinden atmaya kadar uzanan girişimler var. Bunlar bana ulaştığında sendikanın kimliğine bakmam. Bizim hukukumuza aykırı hangi işlem varsa bunun üstüne giderim.
- Bu mücadelede yapılacak bir başka şey daha var. Sendikal özgürlükleri geliştirecek düzenlemeler. İş verenlerin iş kolu müracaatında keyfilikler var. İşçiler örgütlenmeye başladığında, iş kolu değişikliği yapıyor. Patronun müracaat ettiği iş koluna değil, bizim belirlediğimiz kriterlere göre iş kolunu tayin edeceğiz.
'Kamuoyunun beklentisi çok yüksek çıktı'
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Geçen sene enflasyon rakamları büyük ölçüde önemsiz hale getirdi ilk düzenlemeyi. Toplamda yüzde 80'in üzerinde bir artış yaptık. Bugün yeniden asgari ücret ile ilgili görüşmelerimiz sürüyoruz. İş ve iş veren sendikalarının olduğu üçlü bir masada devam ediyoruz.
- Çalışmalar başlamadan kamuoyunun beklentisi nedir diye araştırma yaptırdık. Ortalama kamuoyunun beklentisi çok yüksek çıktı. 8 bin liranın üzerinde çıktı. İş verenlerin 7 bin lira civarı çıktı. Asgari ücret ile çalışmayan kesimden ise 7 bin 600 lira rakamı çıktı.
- Tabi bizim önümüzdeki dönemde asgari ücret ile konuşulan çeşitli rakamlar var. Benim burada bir rakam telaffuz etmem yakışık almaz.
- Asgari ücret düzenlemesi sadece asgari ücretlileri ilgilendiren bir konu değil. Başka bir fonksiyonu var. Biz ciddi bir düzenleme yaptığımızda bütün ücretlilerin aldıkları düzeyliler buna göre farklılaşıyor. Asgari ücret diğer ücretleri de düzenleyen bir etki yaratıyor. Biz ne kadar gerçekçi bir rakamda belirlersek, emekçilerin ücretleri de oraya çıkacaktır. Asgari ücret en alttaki ücret, ama bunun üstteki ücretleri de düzenleyici etkisinin görülmesi önemlidir.
'500 bine yakın bir sayı gündemde'
- Sözleşmeli personeller hangi tür olursa olsun hepsini disiplin altına alıyoruz. Hemen kadroya geçiriyoruz. Sözleşmeli personelin kadroya alınması çok önemli bir konu. Kimler var bunların içinde sözleşmeli hemşireler var, aile hekimleri var, üniversite asistanları var, sanatçılarımız var. Bu çalışmamız teknik olarak bitti. Bu çalışmanın reform niteliğinde bir çalışma olduğunun altını çizmek isterim. Bütün bu sorunları çözecek bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Yaklaşık 500 bine yakın bir sayı gündemde.
- Bizim istihdamı destekleyecek bir projemiz var. Türkiye'de ilk defa uygulanacak bir projedir. Türkiye'ye katkı yapacak bir projedir. Biz işletmelere diyoruz ki bizim elimizde çeşitli fonlarımız var. Bütün bu fonları bir istihdam sürecine dönüştürelim. Türkiye'nin birçok yerinde uygulamaya kondu. Sanayide nitelikli iş gücünü geliştirecek bir proje geliştiriyoruz.
EYT açıklaması
- EYT konusu Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan biri. Uzamasının birkaç nedeni var. Bir defa herkesi dinliyoruz. En son odaları dinlemeye başladık. Bu mesele hep devlet açısından ele alınan bir konuydu fakat doğrudan doğruya işvereni ilgilendiriyor.
- Yaş sınırı kamuoyunda en çok tartışılan konulardan. Bir de bizim çalışmanın teknik yönü ile ilgili problemler var. 1999 8 Eylül öncesini kapsıyor. Ama henüz o zaman bizde dijital kayıt sistemi yoktu. Biz bütün bunları organize etmeye çalışıyoruz.
- Bütün bu çalışmaları tamamladığımız zaman yüce Meclis'te bunu paylaşacağım. Şunu söyleyeceği en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Temel üç kriter var. Bugün yaş şartı olmasaydı ne kadar kişi emekli olur onu açıklamıştım. Bu sayı ocak ayında daha da yükselecek.