Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması

Geçen sene enflasyon rakamları büyük ölçüde önemsiz hale getirdi ilk düzenlemeyi. Toplamda yüzde 80'in üzerinde bir artış yaptık. Bugün yeniden asgari ücret ile ilgili görüşmelerimiz sürüyoruz. İş ve iş veren sendikalarının olduğu üçlü bir masada devam ediyoruz.