AKP'li Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması: Uçuk rakamların telaffuz edilmemeli

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Haber Global canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş asgari ücretle ilgili, "Hükümetimiz insanlarımızı enflasyonda ezdirmeyecek, alım güçlerinin azalmasını sağlamayacak bir tedbiri alacak. Çok uçuk rakamların telaffuz edilmesinin ise bir rasyonalitesi yok. Olmayacak duaya amin demenin anlamı yok" dedi.

Numan Kurtulmuş seçim tarihine ilişkinse, "Bu konuda hiç konuşulmadı. Hiçbir platformda bu konu konuşulmadı. Şu anda Haziran'da olacak gibi hazırlık yapılıyor. Bir gereklilik ortaya çıkarsa karar alınır. Takvimi içinde seçim olur bu yine" diye konuştu.

Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

"3'lü mekanizma müzakereleri ile ay sonuna doğru rakam açıklanacak. Vatandaşın enflasyona ezdirilmemesi hükümetimizin temel amaçlarından birisi. Yılın yarısında yeni bir asgari ücret düzenlemesi yapıldı. Asıl olan geniş kitleyi oluşturan asgari ücretli vatandaşlarımızın alım gücünün olumsuz etkilenmemesi. Asgari ücret kadar gelirin vergi dışı bırakılması Türkiye'de devrim niteliğinde bir adımdı. Hükümetimiz insanlarımızı enflasyonda ezdirmeyecek, alım güçlerinin azalmasını sağlamayacak bir tedbiri alacaktır. Asgari ücretin vatandaşlarımızın memnun olacağı şekilde açıklanacağını ümit ediyorum.

İyi, vatandaşımızın memnun olacağı bir rakamın ortaya çıkacağını ümit ediyorum. Çok uçuk rakamların telaffuz edilmesinin ise bir rasyonalitesi yok. Olmayacak duaya amin demenin anlamı yok. Görüşmeler sonucunda, büyük çoğunluğun evet diyeceği bir rakam ortaya çıkar.

EYT düzenlemesi

EYT ile ilgili hiç uygulanmayacak zannedilen dönemde dahi bu konu AK Parti'nin masasındaydı. Siyasetin sahibi, devletin de sahibi milletin kendisidir. Geçmiş dönemde bedelli askerlik bunlardan birisidir. Olmaz zannedildiği dönemde biz çalıştık ve sonunda kalıcı uygulama oldu. EYT de öyle. Vatandaşımızın gündeminde, ekonomik bakımdan başka bir şey, toplumsal açıdan başka bir şey. Cumhurbaşkanımızın görüşleriyle bakanlığımız çalışmalarını aşağı yukarı bitirdi. Bunun bir de maliyeye yükü var. Tazminatlar konusunda Hazine Bakanlığı görüşü var. Son noktaya geldi. Geniş kitlenin olumlu bulacağı sonuca ulaşılacağını ümit ediyorum.

Bunların hepsi, tüm seçenekler tartışıldı. Son noktaya gelene kadar müzakereler sürecektir. Burada bir de imkanlar meselesi var. Bu çerçevede hem geniş kitlenin taleplerini karşılayacak sonuç ortaya çıkacak, hem de rasyonel olmasına gayret edilecek. EYT için Meclis'teki takvime bakmak lazım. 3 temel şarttan birisi de yaş meselesi. Son noktada hangi karar çıkar, bunu göreceğiz."