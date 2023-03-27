Çalışma Bakanlığı'ndan asgari ücret yalanlaması: Bakanımız açıklama yapmadı

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltimesinin ardından asgari ücrete de zam gelip gelmeyeceği gündem oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “Bakanımızın asgari ücretle ilgili bir açıklaması olmamıştır. Yazılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır” açıklamasını yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete ara zam gelmeyeceğini açıkladığı iddia edildi ve Bilgin'in "Olağanüstü şartlar olursa düşünülür" ifadelerini kulladığı öne sürüldü.

Bakanlık, Bilgin'in böyle bir açıklama yapmadığını bildirdi.